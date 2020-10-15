شاكر عبدالحميد: مصر تحتاج إلى خريطة ثقافية جديدة لقراءة تاريخها

قال الدكتور شاكر عبدالحميد، وزيرِ الثقافةِ الأسبق، إن "الصناعات الثقافية"، مشروع وطني، لابد من العمل عليه لصالح مصر، وعلينا التكاتف حوله.

وأضاف "شاكر"، في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء اليوم الخميس، أن مصر بحاجة لروح معنوية، وهذا يُعطي الفرد فرصة للإبداع وشعور بالانتماء للمكان، والوطن والمشروع الذي يعمل عليه الشخص.

ولفت إلى أن روح انتصار حرب أكتوبر، علينا استعادتها من أجل الخروج من الأزمة ومواجهة الإحباط ولصالح الوطن، مؤكدا أننا "بحاجة لشعور المواطنين ببلدها، البلد بلدها مش بلد شخص آخر، لتعميق الانتماء".

وأكد أن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، التضحية بالدم فشقيقي أصيب وهو كان ضمن سلاح الصاعقة، وكانت هناك مثابرة ولم ييأس أحد وكان يوجد روح القيادة، كل هذه دروس كثيرة علينا العمل منها.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن مصر بحاجة لخريطة ثقافية جديدة لقراءة تاريخ مصر بشكل جيد ويتم تقديمه بشكل يليق ببلادنا.

وأردف: "يجب أن نستعيد دور قصور الثقافة ولكن بشكل يتناسب مع العصر، مؤكدا أن "قصور الثقافة بحاجة إلى رؤية جديدة".

وأشار الوزير الأسبق، إلى أن الصناعات الثقافية تركز على الإبداع والإنتاج معا، ولو فقدا أي شرط لن تنجح الصناعة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية ترفض التصالح مع قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أنه لا تصالح مع من يريدون هدم الدولة المصرية.

وتابع: "حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ32 جاء من منطلق القوة والإيمان والطموح الذي يتصف به ويضعه في الشعب المصري".

ولفت وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الرئيس أكد أن إنجازات الدولة الحالية هي خطوة على الطريق، مؤكدًا ثقته في قدرات الشعب المصري على مواجهة محاولات التشكيك في قدراته من قوى الشر، موضحًا إفشال كل هذه المحاولات التي تتم في ظل حروب الجيل الرابع والخامس.

وأشار، إلى أن الرئيس أكد على فكرة الاستقرار وعلاقتها بالتنمية، وضرورة المصارحة والمواجهة مع التحديات التي تواجهها الدولة، مطالبًا بإيجاد طرق جديدة وابتكارية لحلها.

وأردف: "لافتة عرض أوبريت غنائي وتكريم أبطال مسلسل الاختيار أمر جيد ودليل على اهتمام الرئيس بالفن، وتأثير القوى الناعمة المصرية التي تعد أحد أهم مصادر القوى للشعب المصري فهي ذات دور كبير في تطوير الوعي، متابعا: "القوى الناعمة ليست فن وأدب وثقافة ولكن تتضمن الدين أيضًا والسياسة الخارجية التي تنفذ سياسات ناجحة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم".