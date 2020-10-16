القبض على اثنين انتحلا صفة ضباط للنصب على صيدلي بالمنوفية

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس متهمين، انتحلا صفة ضباط، للنصب على طبيب في قرية البتانون بدائرة مركز شبين الكوم، والحصول منه على مبلغ مبالي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة، إلى إمساك أهالي قرية البتانون بمركز شبين الكوم، بشابين انتحلا صفة ضباط، للنصب على طبيب صيدلي بالقرية، وعندما شك الأخير في أمرهما هربا، ولكن الأهالي ظلوا يجرون خلفهما إلى أن أمسكوا بهما، وسلماهما إلى مركز شرطة شبين الكوم.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بضبط اثنين انتحلا صفة ضباط، ومحل إقامتهما في شبرا الخيمة، للنصب على صيدلي في قرية البتانون بدائرة المركز، بعد اشتباه الأهالي فيهما، وتسليمهما لمركز الشرطة.

وحرر محضرا بالواقعة، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمان أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

في سياق آخر، تجرد شاب من الرحمة، وأشعل النيران في والدته، وتدعي "ن.ا" 65 عاما، مقمية بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور نقلها الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وتمكنت مباحث قويسنا، بقيادة الرائد أحمد شمس رئيس المباحث، من ضبط "م.ع" عاطل، 30 عاما، لإشعاله النيران في والدته، فيما أكدت مصادر أن السبب كان بسبب إلحاحها عليه للبحث عن عمل.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوصول "ن.ا"، 65 عاما، مقيمة بقرية أجهور الرمل دائرة المركز إلى المستشفى العام، مصابة بكدمات وحروق، جراء تعدي نجلها عليها وإشعال النيران بها.