مؤتمر جماهيري لمرشح الحزب الجمهوري بأسوان: أسعى لخدمة أهلي

شهدت منطقة الصالحين وبركة الدماس بمدينة أسوان، مساء أمس، مؤتمرا جماهيريا ضخما للواء جودت عبد الجبار مرشح حزب الشعب الجمهوري فى انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى "أسوان- دراو".

وأقسم المرشح على أنه ترشح ليخدم ابناء أسوان دون التفرقة فى انتمائاتهم القبلية أو السياسية أو الدينية.

وقال عبد الجبار، أنا لا أمثل قبيلة أو قومية بعينها فأنا تابع للجميع دون التفرقة بين قبيلة وأخرى، ونحن في وقت يحتاج فيه الجميع للتكاتف والوقوف بجانب الوطن، فيجب علينا جميعا أن نخدم بلدنا ونعلي من قيمته في قلوبنا، ونسعى من خلال مجلس النواب لسن قوانين تخدم المواطن.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، أعلنت عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى، التى تشمل "مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو"، ويتنافس في الدائرة 34 مرشحا، على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد، الشهير بـ"أنور العمدة حمد"، رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحًا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل، رمز التمساح، والعدد ذاته يتنافس في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و24 مرشحا في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين وهم إبراهيم يونس موسى، رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح، رمز التمساح، وعبدالحميد حامد حسن، رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن، رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.