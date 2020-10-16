"سكب عليه البنزين".. قصة إشعال سائق النار في عمه بالشرقية

أصوات بكاء وصراخ، ضجت في محيط محكمة جنايات الزقازيق، أطلقتها سيدات بمجرد رؤية قريبهن يصطحبه رجال الأمن، لاستقلال سيارة الترحيلات، لإيداعه في السجن، ليقضي عقوبة 7 سنوات خلف القضبان، بسبب مشاجرة مع أعمامه وانتقامه من أحدهم بإشعال النيران فيه.

لم يتخيل الشاب العشريني أن مصيره سيكون خلف القضبان، ما فكر فيه هو الانتقام من أعمامه الذين تعدوا عليه بالضرب، بسبب كرههم له ولأمه وأخته، بعد وقوع خلاف بينه ووالده، ليساعدهم الأخير على ضربه، بتقييد يديه، لتشتعل نيران الغضب في داخله ويقرر الانتقام منهم، وما إن أتيحت له الفرصة حتى أشعل النيران بأحدهم دون تردد أو تفكير، إلا أنه شعر بالندم وتمنى لو لم يحدث كل ذلك، بحسب قوله.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة، مساء أمس، بمقر المحكمة بمدينة الزقازيق بمعاقبة "ترزي"، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في قتل عمه، بعدما أشعل فيه النيران على أثر خلافات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامي سمير.

وتعود أحداث القضية، رقم 19568 لسنة 2019 جنايات أبوكبير، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوكبير، باتهام "إبراهيم . م . إ . إ "، 28 عاما، ترزي مقيم بمركز أبوكبير، بالشروع في قتل "إبراهيم . إ . إ . م . ع".

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين اقتحام المتهم منزل المجني عليه، وألقى "زجاجة بنزين" عليه، وأشعل النيران فيه، ما أدى لإصابته بحروق في منطقة الوجه والرقبة والصدر والذراع اليمنى، وبعض مناطق الظهر، وبلغت نسبة الحروق 35% من الدرجات الأولى، واحتجز في العناية الخاصة بالحروق بمستشفى ههيا للحروق، لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات، أنه يعمل سائق "توك توك"، بالإضافة لعمله "ترزي"، مشيرا إلى أنه يضع المركبة في جراج خاص بالعائلة، وعند توجهه لأخذها، اعتدى عليه عماه "م . إ . إ " و"إ . إ . إ" بالضرب بالأيدي والشومة، ووثق والده يديه من الخلف.

وأضاف المتهم: "عند تدخل شقيقتي لإبعادهم عني، اعتدوا عليها بالضرب أيضا، وخرجت من المنزل، وعند عودتي وجدت عمي إبراهيم بمدخل المنزل؛ فألقيت عليه زجاجة البنزين وأشعلت النيران بولاعة".

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.