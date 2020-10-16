سائق "توك توك" أعاد المال لصاحبه: "كان لازم أوصله رغم إني مديون"

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقرير عن "عم محمد شقراني"، سائق الـ"توك توك"، الذي أعاد 9 آلاف دولار إلى أحد المواطنين، بعد أن نسيها في الـ"توك توك".

وقال "شقراني"، في تصريحات للبرنامج، إنه أثناء سيره بالـ"توك توك" لمح وجود حقيبة في الكرسي الخلفي، وعندما فتحها وجد بها المال، ومعها بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراكب الذي نسيها، موضحا: "مفكرتش غير أني لازم أوصل الفلوس دي لصاحبها، لأنها ربما تكون فلوس عملية جراحية وصاحبها محتاجها".

وأشار إلى أنه ظل لمدة نصف ساعة يبحث عن صاحب المال، حتى عثر عليه، ووصل له المال الخاص به، مضيفا: "كان لازم أوصلها ليه، رغم أني مديون وربنا يعلم الظروف".

وتابع: "نفسي يكون دخلي كويس، وعيالي يتعلموا تعليم كويس"، لافتا إلى أنه لديه أربعة أبناء ويرغب في إلحاقهم جميعا بالتعليم.

أما زوجة "شقراني"، فقالت: "زوجي دخل عليا وقال لي أنا لقيت الفلوس دي، فأنا اتخضيت، وقولت له إحنا منقبلش الفلوس دي على أولادنا، ولازم ترجعها لصاحبها، وراح يدور على صاحبها".

من جانبه، علق الإعلامي أحمد فايق، قائلًا: "أغنى أغنياء مصر، وأثرى أثرياء مصر، لأنه على الرغم من أنه مديون إلا أنه رفض أخذ الفلوس".