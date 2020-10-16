سميرة عبدالعزيز: لست بعيدة عن المجال السياسي.. ودعم الفن مثل دعم الخبز

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها ليست بعيدة عن المجال السياسي، حيث تقرأ يوميا الجرائد، وتعرف ما يدور في البلد سياسيا واجتماعيا، ولكن قضيتها الشخصية، إذا طلب منها عرض قضية هي دعم الفن الجيد لطرد الفن الرديء، وهذا لن يحدث إلا من خلال إتاحة ميزانيات للتليفزيون والسينما ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنها ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفن الجيد مثل دعم رغيف الخبز، متابعة: "رغيف العيش بيشبع المعدة، والفن الجيد بيبني العقل"، متمنية تقديم فن جيد يقدم رسالة للمجتمع ويساعده على النهوض وليس الهبوط للبلطجة.

وأشارت إلى أن اختيار الفنان يحيي الفخراني عضوا في مجلس الشيوخ أيضا، شيء عظيم، قائلة: "هيبقى فيه صوت هيتكلم والدكتور يحيى عظيم، وفنه كله عظيم، ولا يمكن أن يشترك في فن هابط، وأنا نفس الحكاية، واختيارنا احنا الاتنين هيساعد اننا نتكلم عن رجوع الفن للأصالة، وما يليق بمصر والمجتمع المصري، احنا مش بتوع المخدرات والضرب بالسكاكين والعصيان، والمسلسلات دلوقتي كده وأنا رافضة ده تماما".

وأبدت سعادتها بوجود اسمها في قائمة المعينين بمجلس الشيوخ بجانب هدى عبدالناصر كريمة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلة: "أنا بعرف السيدة هدى من وقت ما المرحوم زوجي محفوظ عبدالرحمن كتب فيلم ناصر 56، فكنا نتواجد عندها في البيت والمهندس عبدالحكيم عشان يعرف معلومات أكتر داخليا ومن الوقت ده عرفتها وتقريبا بقينا أصدقاء وسعدت جدا إني لاقتها معايا في المجلس".

ويستعد مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، لعقد جلسته الافتتاحية للبدء فى أول دور انعقاد له بعد انتخابه، وذلك بعد اختيار رئيس الجمهورية للمعينين الـ100 بالمجلس النيابى، حيث شملت قائمتهم عدداً بارزاً من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانين وممثلى النقابات.

وتصدر قائمة المعينين بمجلس الشيوخ عدد من الصحفيين والإعلاميين، وشملت كلاً من الكاتب الصحفى محمود الكردوسى، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس قنوات dmc، والكاتب الصحفى عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى شردى.

وشملت القائمة كلاً من الدكتورة نادية مبروك، رئيس الإذاعة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عضو مجلس إدارة نقابة الإعلاميين حالياً، وإبراهيم أبوكيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية، رئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، والكاتب الصحفى محمد صلاح البدرى.

شهدت القائمة تمثيلاً بارزاً للأحزاب السياسية، فى التعيينات، إذ تضمنت كلاً من سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكلاً من الدكتور هانى سرى الدين وخالد قنديل وعبدالعزيز النحاس، عن حزب الوفد، والفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ونبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور. إلى جانب تمثيل عدد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين أبرزهم: ‏سها سعيد، وأكمل سامى نجاتى، ومحمد فريد، وعلاء مصطفى.

وضمت قائمة النواب المعينين فى الشيوخ عدداً من ممثلى النقابات أبرزها المعلمين والمحامين والتمريض والإعلاميين، بعد تعيين طارق أبوسعدة، نقيب الإعلاميين، وخلف الزناتى، نقيب المعلمين، وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق، والدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض. وشملت القائمة عدداً من الفنانين، أبرزهم الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبدالعزيز.