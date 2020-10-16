سميرة عبدالعزيز: التلفزيون حاليا يقدم أسوأ نموذج للشباب والأمهات

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عدم تخوفها من تأثير تعيينها في مجلس الشيوخ، ودخولها لعالم السياسة عن رصيدها الفني، قائلة: "مش متخوفة من دة بالعكس، دة هيزود رصيدي، لأنني بعتز بالفن بتاعي، وبحترمه جدا، وبحبه من صغري، ومش بتنازل عنه لأي سبب من الأسباب، ودخولي للمجال السياسي، هعرض قضيتي وهسمع منهم رأيهم إيه وإذا كان عندهم رأي خاطئ عن الفن أقدر أصلحه وأناقش فيه، سياسيا أنا مطلعة على سياسات البلد وما يجب أن يقال ومالا يجب أن يقال لأني متابعة".

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن المحتوى الدرامي في التلفزيون والسينما هبط كثيرا، ولكن المسرح مازال يحتفظ بهذا المحتوى، لافتة إلى أن رواد المسرح الأغلبية منهم مثقفين، مبدية اعتراضها على ما يقدم في التلفزيون الذي ينتج عن طريق التجار، والذين ليسوا لديهم هدف لإصلاح أو تقديم نماذج إيجابية في المجتمع، "إزاي أطلع بنت في مسلسل بتشم بودرة؟ حتى لو في السياق الدرامي كدة بعلم الشباب الصغيرين إزاي تعمل كدة"

وأشارت إلى أن المحتوى المقدم في التلفزيون والسينما سيء، خاصة التلفزيون لأنه يدخل البيوت ويقدم أسوء نموذج للشباب والاسر والامهات، "ان شاء الله الدولة تدعم التلفزيون تاني عشان يقدم حاجة محترمة"، مشيدة بأداء الفنانين محمد ميدو وريهام عبدالغفور، "محمد ميدو شاب جميل جدا وبيترفع عن أنه يعمل صايع أو مدمن وبيعتذر"لافتة إلى أن احتياج الفنان للعمل وللمادة قد يضطرهم لتنفيذ تعليمات المخرج.

وأوضحت أن آخر فيلم حضرته في السينما كان "الممر"، "أعجبت به جدا وجبت أولادي وأحفادي حضروا معايا كمان مرة"، كما انها شاهدت مسلسل "الاختيار"، قائلة "حفيدي قال دخلوني الجيش عشان احارب زي الناس دي وهو في كلية الهندسة العملين دول اثروا في ناس كتير".