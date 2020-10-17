أديب يهاجم يورونيوز وBBC بسبب "فتاة المعادي": يستغلان الحادث ضد مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث فتاة المعادي كان بشعًا وهز مصر، لكن نجحت قوات الشرطة في ضبط الجناة، في أقل من 8 ساعات وهو ما يؤكد أهمية كاميرات المراقبة في الشوارع.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هو حادث مؤلم، ربنا يصبر أهلها وذويها وأصدقاءها وكانت تعمل في البنك الأهلي وتبلغ من العمر 24 عامًا، كان حادثًا مؤلمًا".

وتابع: "في الآونة الأخيرة وهذا يحدث كثيرًا، تظهر الهاشتاجات ردًا على هذه الحوادث، ملحقناش نعمل هاشتاج حق مريم فين، لأن حقها جه بأسرع من السرعة، لكن في حد حابب يقول إن البلد مفيهاش أمن وأمان".

وأوضح، أن موقع يورو نيوز زعم أن الحادث يثير التساؤلات عن أمن النساء في مصر، وهو ما تكرر في قناة BBC البريطانية: "كل يوم بيمشي ملايين النساء في الشارع، لكن أنا بسألهم، من ساعتين بالضبط هناك مواطن فرنسي بسكينة كبيرة طير رقبة مواطن آخر في وسط الشارع وقال الله أكبر، ومنذ 15 يومًا بجانب صحيفة شارلي إيبدو جرى تنفيذ هجوم آخر، هل ينفع أقول إن المواطن الفرنسي مش آمن؟ هل من الواجب إني كمصري أقول إن الناس في باريس بيطيروا رؤوس بعضهم".

وأكد، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقلل من بشاعة قضية مقتل مريم، ولكن في نفس الوقت هناك من يريد استغلال هذا الأمر ضد الدولة المصرية: "الموضوع مش سياسي فحبوا يخلوه سياسي ويقولوا إن الناس مش آمنين في مصر، وإحنا عندنا ستات بتخرج الساعة خمسة الصبح عشان تجيب خضار".

وشدد، على أن هذا الحادث يتكرر في أي مكان بالعالم، لكن هذا لا يعني أن حياة سيدات مصر أصبحت مهددة كلما نزلت في الشارع: "عندنا لندن أصبحت مدينة الطعن، كل أسبوعين وتلاتة بقى في حادث، هل ينفع أقول إنها مش مدينة آمنة؟!".

وواصل: "حادث مريم مؤلم وبشع ويجب أن نتخذ إجراءات ضد البلطجية والعيال الصيع وانتشار متعاطي المخدرات ويجب أن نعالج هذا الأمر، وهو موجود في كل مجتمعات الدنيا".