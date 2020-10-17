بتكلفة 135 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى قويسنا

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم 112 بتاريخ 7/10/2020، على إسناد تنفيذ مشروعات الصرف الصحي "محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد لقرى: "ميت القصرى، منشأة عبدالمنعم ريا ، كفر طه شبرا، كفر المنشى القبلي، كفر ميت سراج"، بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تقديرية 135 مليون جنيه لإحدى الشركات الحكومية المتخصصة، للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية لتجهيز العمل في مشروعات الصرف الصحي.

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق خطط التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات لتوفير حياة كريمة تعود بالنفع العام على المواطنين، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأفاد المهندس رشدي عمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بإعادة الدراسات الميدانية والرسومات الهندسية التنفيذية للقرى المذكورة واعتمادها من الإدارة المركزية للتصميمات بالهيئة، والبدء في التنفيذ فور استلام مواقع محطات الرفع بعد نهو جميع الموافقات من "الصحة والبيئة والزراعة"، وقرار التخصيص على محطات الرفع.