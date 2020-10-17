انطلاق مبادرة "مصر الجميلة" بمراكز قليوب وشبرا احتفالا بأكتوبر

انطلقت اليوم السبت أولى فعاليات مبادرة "مصر الجميلة"، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

شارك في المبادرة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووكلاء المديرية، وانطلقت الفعاليات من مركز شباب قلما بقليوب لتشجير وتجميل شوارع قلما، ومركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة.

تضمنت المبادرة أعمال نظافة عامة، ورفع مخالفات وقمامة، وزراعة شجيرات صغيرة بجانب أعمال تعقيم وتطهير للمركز والشوارع المحيطة والمناطق الحيوية بأماكن التنفيذ، بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بجمعيات "الفتيان، والجوية، والبحرية، والمرشدات" بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وإشراف عام من معتز بالله سليمان، مدير ادارة الشباب بديوان المديرية.

وأكد محمود الصبروط، أن المبادرة تهدف لغرس الانتماء لأرض الوطن، وإحياًء لذكرى الانتصار، والاستمرار في تقديم خدمات مجتمعية.