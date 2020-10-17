صور.. عبدالغفار في جولة بجامعتي عين شمس والقاهرة بأول يوم دراسة

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظام سير العملية التعليمية، وأجرى زيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة رؤساء الجامعات.

واطمأن "عبدالغفار"، على طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس، مع تفقده تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.

وشدد على ضرورة التزام كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي "الكمامة" وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحرص وزير التعليم العالي، على أداء تحية العلم في الجامعتين، مع بعض من عمداء الكليات إضافة إلى الطلاب.

وشاهد عبدالغفار، بعض الأعمال الفنية التي يرسمها الطلاب في جامعة عين شمس، وذلك في إطار مسابقة فنية بين الطلاب في مختلف الكليات بالجامعة، مبديا إعجابه بما شاهده من أعمال فنية متميزة.

كما استمع لبعض الأغاني الوطنية التي أداها طلاب جامعة القاهرة، كما شاهد الأعمال الفنية واليدوية التي أعدها الطلاب على هامش المعرض الذي أقامته الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

كما تفقد مباني الكليات، للاطمئنان على التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرجات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد بالحرم الجامعي.

واطلع وزير التعليم العالي على المنصة التعليمية الإلكترونية بجامعة القاهرة، والذي يعد من أفضل الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم وأكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وتقدم تجربة تعليم وتعلم أسهل وأكثر قوة.