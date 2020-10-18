مسلم: إجراءات مصر في التصدي لـ "كورونا" فاقت دول عظمى.. بلاش تشكيك

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كانت أقوى من نظيرتها في دول عظمى، رغم اعتراض البعض من قبل الشعب المصري منذ بداية الأزمة ومقارنة مصر بغيرها من تجارب الدول الأخرى، فعندما تحدث جونسون رئيس وزراء إنجلترا عن إجراءات الفتح ومناعة القطيع رأينا أصواتا في مصر تنادي بأن تحتذي مصر نفس تجربة إنجلترا، "مفيش شوية ولاقينا جونسون اتصاب والدنيا اتبهدلت هناك".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت هناك بسبب أزمة فيروس كورونا، فذكر أنه كان في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الجائحة، بالتحديد يوم 9 مارس الماضي، لدرجة أن صديق له قال "أنت أخذت سلم الطائرة وأنت ماشي"، وتم سؤالهم فقط في مطار واشنطن عن "هل زار أحد الصين أو إيران أو إيطاليا قريبا أم لا" كنوع من التأكيد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أنه في تلك الزيارة قام بعمل ترانزيت في دولة ألمانيا، ولم يكن هناك أي إجراءات خاصة بفيروس كورونا قد مروا عليها، وكان أول إجراء في مطار القاهرة وكان قياس درجة الحرارة، موضحًا أن قرارات الدولة المصرية في الغلق والفتح التدريجي وموعد ذلك كانت صائبة للغاية "بس الناس مبطلتش فتاوى، اللي قاعد على الفيس بوك هو شايف مصر من منظوره فقط، شايف تجربة واحدة بس، لكن صاحب القرار اللي بيأخذ القرار يدرس نماذج عديدة".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن صاحب القرار يدرس نماذج الدول المختلفة ويتناقش مع منظمة الصحة العالمية، ويرى أن هناك عوامل متغيره في الأزمة، وهذا لا يُعني أن قرارات صاحب القرار تكون سليمة بنسبة 100% ولكن ما يمكن تأكيده أن الحكومات هي الأفضل في اتخاذ القرارات، "لو فيه حد عنده وجه نظر فنيه ممكن يطرحها وسيجد قبولا، ولكن للأسف تم التشكيك في الحكومة وإجراءاتها، ويجب التعلم من هذه التجربة".