مسلم يشيد بمساعدات مصر لدول عظمى في أزمة كورونا: شعرنا كمواطنين بالفخر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، إن التشكيك في مؤسسات الدولة عملية صعبة للغاية، فطوال وقت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" نجد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعقد مؤتمرات لتوعية المواطنين والحديث معهم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقوم بنموذج مشرف في كافة الاجتماعات من أجل توعية المواطنين.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أنه حضر أحد المؤتمرات الخاصة بالقوات المسلحة وتم فيها استعراض ما تجهزه تلك المؤسسة في مواجهة أزمة كورونا، ووقتها قال الرئيس السيسي "ده غير الجهد الحكومي وكل ده احتياطي"، موضحًا أن الدولة المصرية كبيرة في عدد سكانها وإمكانياتها ليست كبيرة جدًا.

واستنكر عضو مجلس الشيوخ، اعتراض بعض المواطنين من الشعب المصري على إرسال مصر مساعدات عينية من المواد الطبية سواء للصين أو إيطاليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فالبعض خرج وقال "إحنا اولى"، معلقًا على تلك الوقائع: "أكيد ومؤكد أن مفيش حاجة هنكون إحنا محتاجينها وفي حاجة ضرورية لها والرئيس عبدالفتاح السيسي هيطلعها بره خارج الدولة كمنح أو مساعدات لدول أخرى".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه ليس هناك منطق يقول ذلك، بل يجب على الشعب المصري الفخر بإشادات سفراء الدول العظمى مثل سفير جمهورية الصين الشعبية وكذلك سفير الولايات المتحدة الأمريكية عندما شكروا مصر على هذا الأمر، " إحنا دولة اعتادت أن تاخذ معونات فقط وعمرها ما بتدي، بس دي رسائل قوية أن مصر دولة متماسكة ودولة ذات إمكانيات جيدة".

وناشد الكاتب الصحفي، الشعب المصري بالنظر للأمام، فالصين قامت برد هذه المساعدات بمساعدات أخرى، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالأمر ذاته، "هكذا يكون التعاون بين الدول والشعوب والمشاعر بين الدول والشعوب، مصر بتبعت مساعدات لدول جنوب السودان والسودان ودول أفريقية ولبنان"، موضحًا أن المواطنين في أزمة لبنان وانفجار مرفأ بيروت، تساءلوا عن الدور المصري في تلك الأزمة، وعندما أرسلت مصر مساعدات لبيروت، استنكر المواطنون وقالوا "إحنا أولى".