فيديو.. لقاء وحيد جمع والدة الشهيد منسي بالرئيس السيسي

في شهر ميلاد نجلها، اختارت روح سناء جاد، والدة الشهيد أحمد صابر منسي، أن تصعد لبارئها، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

لقاء وحيد جمع بين والدة الشهيد أحمد منسي والرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في عام 2017، خلال حرص الرئيس على تقدير الشهيد بإطلاق اسمه على أحد المشروعات المهمة، حيث أطلق السيسي اسمه على كوبري "الشهيد أحمد المنسي"، العائم لربط شرق القناة بغربها بحضور أسرة الشهيد.

والتقي الرئيس والدة الشهيد بالإضافة إلى الأسرة خلال حفل تدشين وافتتاح الكوبري، وسار نجل أحمد منسي على خطى والده، حيث ظهر أمام السيسي مرتديا الزي العسكري، وحرص الرئيس على الاحتفاء به وتقدير أسرة الشهيد خلال اللقاء.

أبرز المعلومات عن كوبري الشهيد أحمد المنسي

ويقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية.

تتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس.

وتوفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة.

ربط سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة القناة.

وكان أول ظهور للسيدة سناء جاد والدة الشهيد أحمد منسي، في برنامج "معكم منى الشاذلي" والذي يعرض على قناة سي بي سي، وقدمت لها التهنئة بعيد الأم، موضحة أنها تشعر بروح ابنها حولها فى المنزل وكأنه مازال إلى جوارها، وأنها سعيدة بحب الناس له وحب زملائه له، وزارت كاميرا البرنامج منزل والدة "المنسي" في مدينة العاشر من رمضان، وسط حفاوة من السيدة في أول لقاء لها منذ استشهاد نجلها.