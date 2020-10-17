انتظام الدراسة في 113 مدرسة بجنوب سيناء أول أيام العام الجديد

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد عقل، أن إجمالي عدد المدارس التي استقبلت الطلاب خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، بلغ 113 مدرسة للتعليم الابتدائي والإعدادي والفني، منها مدرسة واحدة بالتعليم الثانوي، وهي مدرسة "الأمل" الرسمية للغات بمدينة الطور، لوجود كثافة بها.

وقال وكيل وزارة التعليم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتلك المدارس، طبقاً لخطة العمل الوزارية بتقليل الكثافة وتوزيع الحصص، وتوفير غرف للعزل بكل مدرسة، مع وجود تنسيق تام مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضح "عقل" أنه جرى التنسيق مع مديري الإدارات والمدارس لتوضيح خطة العمل بالإجراءات الاحترازية والكتاب الدوري رقم (5)، مع توفير خط مباشر بين الإدارات والمديرية ومجلس الأمناء بالمدارس، لتلقي أي استفسارات تخص المنصات الرقمية التي أتاحتها الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة أن المنصات الرقمية تضم مصادر للتعلم، والتي تعرف بمنصة التعليم المصري، ومن المقرر أن تبدأ القنوات التعليمية عملها رسمياً غداً الأحد، تحت اسم "مدرستنا"، وأضاف أنه سيجري إعلان جداول البث عبر المنصة، وطباعته وتوزيعه على الطلاب، لافتاً إلى أن هناك منصات إلكترونية أخرى، أتاحتها الدولة لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب، في جميع المراحل التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة أن أولوية الحضور في المدارس لصفوف رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي، نظراً لأن نظام التعليم الجديد بها يعتمد على التواصل المباشر مع المعلم داخل الفصل، أما الصفوف الرابع وحتى الثالث الإعدادي، سيجرى توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث تكون المورد الرئيس للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

وأشار إلى أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الثانوي توفرت لهم عدة مصادر للتعلم، بالإضافة إلى أجهزة "التابلت"، التي سيجري تسليمها خلال الأسبوع الأول من الدراسة.