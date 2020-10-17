المعاهد الأزهرية: مليون طالب يبدأون الدراسة.. والتزام بالإجراءات الوقائية

شهدت المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر اليوم، حالة من الهدوء فى أول أيام الدراسة بالعام الجديد، واستقبلت المعاهد المنتشرة فى ربوع الجمهورية قرابة المليون طالب وطالبة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من ارتداء للكمامات وتوفير للمطهرات وكواشف درجة الحرارة.

وقالت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، إن غرفة العمليات المركزية للقطاع، لم تتلقَّ أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، فى أول أيام الدراسة، وأن جميع المعاهد بدأت عملها فى انتظام، ولم تشهد أى حالات اشتباه إصابة بكورونا حتى مثول الجريدة للطبع.

وأوضحت المصادر أن قوافل التفتيش تجوب المحافظات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة الطلاب، ومتابعة تنفيذ تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية الموجهة لمناطق الأزهر المختلفة بحضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية أربعة أيام بالأسبوع، وحضور الصفوف من الرابع الابتدائى إلى السادس الابتدائى يومين فى الأسبوع، على أن توزع هذه الأيام بمعرفة إدارة المعهد بالتنسيق مع رئاسة المنطقة، وحضور جميع صفوف المرحلة الإعدادية والثانوية يومين فى الأسبوع، يتم تحديدهما بمعرفة إدارة المعهد، وبالتنسيق مع رئاسة المنطقة.

جامعة الأزهر تستقبل الطلاب بالبوابات الإلكترونية والكمامات.. وتبدأ تطبيق "التعليم الهجين"

وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن الجامعة شهدت أمس حالة من الهدوء والانتظام خلال اليوم الأول للدراسة، كما بدأت تطبيق نظام التعليم الهجين، الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى وحضور المحاضرات، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «بعض المواد سيتم تدريسها إلكترونياً، وأخرى سيحضر الطالب والطالبة للجامعة لحضور الشرح فى مجموعات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة».

وأضاف لـ«الوطن»، أن الجامعة أسست نظاماً إلكترونياً دقيقاً، سيحصر الحضور من الطلاب ويصدر تقرير بالمشاركين، ويتم الدخول إليه عبر بريد خاص يتسلمه الطلاب.

وأوضح أن الجامعة استعدت جيداً للعام الدراسى الجديد، وتُشدّد على الإجراءات الاحترازية، حيث تم وضع أجهزة كاشف حرارة وبوابات إلكترونية، كما تم تأكيد عدم دخول أى طالب بدون الكمامة، كما سيكون هناك تباعد بين الطلاب داخل قاعات الدراسة والمحاضرات، وسيتم رش وتطهير وتعقيم جميع الكليات بشكل دائم ومستمر، كما سيكون هناك فرق طبية من الإدارات الطبية، وسيجرى خلال المحاضرة الأولى للطلاب الجُدد بجميع الكليات إقامة محاضرات لتعريفهم بالكليات وأقسامها المختلفة، مع تأكيد رؤية الجامعة ورسالتها خلال المرحلة القادمة.

وبدأت الدراسة اليوم فى جامعة الأزهر، وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا، وتفقّد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، عدداً من الكليات وبدأها من كلية اللغة العربية بفرع الدراسة. وحرصت كليات الجامعة على وضع أجهزة الكشف الحرارى بجميع المداخل وألزمت جميع الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات، كما وزعت بعض الكليات الكمامات على الطلاب، تشجيعاً لهم على ارتدائها، وانتشر موظفو الأمن داخل الكليات لحث الطلاب على ارتداء كماماتهم وعدم التساهل فى الالتزام بها.