أديب: "الأهلي في أحسن حالاته وواقف على رجليه.. والأداء بطولي وعبقري"

هنأ الإعلامي عمرو أديب جمهور النادي الأهلي على أداء فريقهم في الشوط الأول من مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد مضيفه الوداد المغربي.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "الأداء البطولي العبقري ضد الوداد، بصراحة الأهلي واقف على رجليه، الأهلي هو الأعلى والأفضل والأحسن، ولياقة وثقة وهدف مبكر".

وأضاف: "مصر كلها تتابع النادي الأهلي، الماتش مدي للأهلي، وإن شاء الله يتمم على خير، والحكم حسب ضربة جزاء مش ضربة جزاء على الإطلاق، وتصدى لها البطل العملاق الشناوي، أبى أن يقع الظلم".

وتابع: "الأهلي في أحسن حالاته، وهو متفوق على الوداد، وعلي معلول نجم المباراة، وقفشة وهاني والسولية كلهم سوبر، وعلى دكة الاحتياط عنده لعيبة كتيرة تقدر تكمل الماتش".

وواصل: "الأهلي كان عنده أكتر من فرصة يحرز هدف تانى، وفخور جدًا بالنادي الأهلي، ربنا معاكم يا ولاد، لعبتوا حلو، اللعيبة كلها واقفة على رجليها بشكل جيد".

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم الأحمر بهدف دون رد، بعدما باغت محمد مجدي أفشة شباك الفريق المغربي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وفي الدقيقة 43 تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لركلة جزاء سددها بديع أووك جناح الوداد.