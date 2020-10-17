وزير التعليم للطلاب: متفكروش في الامتحانات دلوقتي.. بلاش نستبق الأحداث

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن المدارس الخاصة، لديها نفس الضوابط التي وضعتها الوزارة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والمدارس مسؤولة عن تنفيذها، كما أن الوزارة تُشرف على ذلك، ومن يجد أي مخالفات متمثلة في تكدس الطلاب وخلافه، يتواصل مع رقم الشكاوى على "واتس أب".

واستنكر "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الاسئلة الاستباقية من أولياء الأمور حول "امتحانات آخر العام": "ليه نستبق الأحداث، يعني إحنا في أول يوم وبنتكلم عن الامتحانات؟ بلاش نتكلم عن الامتحانات، ياريت نتكلم عن التعلم، ومتفكروش في الامتحانات دلوقتي".

وتابع: "فيه أعمال سنة وتقييم عادي جدا في سنوات النقل، زي ما كان موجود في السابق، لو حدث طاريء بقى يبقى نستجيب له في حينه، من كجي 1 لـ ثالثة ابتدائي، ليهم نشاط تقييم قائم على تقييم الطالب بدون امتحانات، من رابعة ابتدائي لحد ثانية أعدادي أعمال سنة، واجبات ومشروعات تطلب منهم على أساس نحدد ده".

وواصل: "بس الشهادات هتمتحن عادي، والثانوي بالذات هيمتحن الكتروني، على فرصتين أو ثلاثة ونسمح فيها بالتسحين بإذن الله، وفي المدارس الخاصة الإجراءات الصحية كما هي في الحكومية، تعقيم الأماكن والمعامل في العملي".

ووجه حديثه لأولياء أمور الطلاب: "ادينا في أيدكم، نحافظ على الولاد، نقدم لكم أفضل خدمة ممكنة، يريح الكثيرين نفكر كثير، ونخطط كثير والدولة كلها معانا، من أعلى نقطة لأصغر حد في المنظومة، بتعمل حاجة واحدة، وهي مصلحة الولاد، أي نصيحة تبقى لمصلحة الولاد، المحافظة على دخل الأسرة ونقلل القلق تماما، لو كملنا مع بعض، هتكون السنة دي فارقة في استعادة الثقة، وهنلاقي الخدمات كويسة جدا".