مسلم: القيادة السياسية تقتحم المشكلات مهما كانت خطورتها ولا تتجاهلها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن الكثير من تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا تُمثل الواقع، وللأسف الشديد الكثيرون ممن يدخلون على تلك المواقع ويرون أن هناك تريند متصدرا مثلًا يعتقدون أن ذلك هو الرأي العام في مصر، لكن سرعان ما تنكشف الخدائع وتظهر الحقائق.

واستدل "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، على ذلك بمن كانوا يتحدثون على موقع "تويتر" بشأن العزم على القيام بثورة في مصر، ولكن عندما تم تحليل هذه التريندات نجد أنها خرجت من تركيا أو من دول تستهدف مصر، ولا يوجد شخص ممن يروجون تلك الهاشتاجات المزعومة في مصر.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أننا بالبحث نجد أن كل من تحدث عن قيام ثورة أو غضب وفوضى بالشوارع المصرية ليس متواجدا في مصر، وعلى خلاف ذلك نجد على أرض الواقع مظاهرات تحتفي بالرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤيده وتحتفل بنصر 6 أكتوبر المجيد، وكذلك العديد من الإنجازات التي تم إطلاقها ولاقت تأييدا ورضا من الشعب المصري، فالشعب أصبح لديه قناعة بدور هذا الرئيس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن يكون هناك أشخاص لديهم مشاكل لكن يتم العمل على حلها، وليس تجاهل المشاكل، "مفيش تجاهل لمشاكل الناس في مصر، فيه اقتحام للمشاكل مهما كانت خطورتها"، كما أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مصيبة إلا ونجد الإخوان مشتركة بها، "أي خناقة حتى لو بين فنانين يحاولوا يسخنوا فيها، اللي بيخطأ خطأ فظيع هو اللي بيسير وراء هذه الشائعات ويعتقدون أنها تمثل الرأي العام".

وأشار مسلم، إلى أن حديثه لا يعني أنه ضد "الفيس بوك"، بالعكس فهو يرى أن النظام قام باتخاذ عدة قرارات بناء على الرأي العام الذي تم استنباطه عبر "فيس بوك"، ووجد أن الشعب المصري يغضب من شيء ما، ولكن عندما يتأكدون أن هذا هو رأي الشارع المصري وليس رأي اللجان الإلكترونية التابعة لجهات معادية لمصر.