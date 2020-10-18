مسلم: الإخوان فصيل أجير لمن يدفع.. وإعلاميو "الجماعة" بيعملوا بلقمتهم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان فضلًا عن كونها جماعة إرهابية خائنة إلا أنها فصيل أجير لمن يدفع، فنجد أن عناصر تلك الجماعة تعيش في فنادق تركيا وقطر وتأكل وتشرب "بتعمل بلقمتها"، وعندما بدأ الصراع بين مصر وتركيا في ليبيا، انحازت عناصر تلك الجماعة للموقف التركي، رغم أنه لا يوجد أي مواطن في العالم ينحاز لدولة ضد بلده إلا إذا كان أجيرا.

واستدل "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، على أن تلك الجماعة أجيرة، هو أنهم يتقاضون أموالًا مقابل ما يفعلونه ضد الدولة المصرية ومعادتها، موضحًا أنه كلما قل أمل جماعة الإخوان في الوصول إلى السلطة وهو بالنسبة لهم الأن "أمل ضايع"، ليس لديهم ما يفعلونه سوى نشر الأكاذيب والشائعات و"الفيك نيوز".

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن تلك الجماعة ستستمر فيما تقوم به، طالما هنا تمويل يُعطى لهم من أجل ذلك، وطالما هناك دول تقوم بتمويلهم من أجل استهداف مصر، "الإخوان دايما يعلوا في مشكلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنا مش عارف هما حبوه امتى، أي حاجة فيها شيخ الأزهر يدخلوا يسخنوا فيها كأن فيه مشكلة وده أمر غريب، واللي بيعوم ورا الكلام ده يكتشف أن كل ده شائعات لا أساس له من الصحة".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في الآونة الأخيرة رأينا صحفا دولية تورطت في نشر أخبار كاذبة، وكذلك قناة "الجزيرة" القطرية انكشفت هي الأخرى وانكشفت حقيقتها وعدم مهنيتها، وصحف كبرى مثل "الجاريان" و"نيويورك تايمز" ارتكبوا أخطاء في مصر تصل إلى حد الجرائم المهنية، فقامت صحيفة الجارديان في أول يناير بعد 30 يونيو وصورت مشاهد المصريين المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي على أنهم معارضون.

وأكد مسلم، أن كل ذلك إن دل يدل أن هناك استهدافا حقيقيا وعدم مهنية واستغلال لوسائل إعلامية كثيرة للهجوم في أمور سياسية ضد هذا النظام ومحاولة معاقبة الشعب على ثورة 30 يونيو.