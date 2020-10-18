أولياء أمور يتجمهرون أمام مدرسة بالدقي ويحاولون الدخول لمتابعة الدراسة

غير مكترثين بإرشادات وزارة الصحة، والتي حددتها من أجل تفادي تفشي العدوي بين الطلاب، حضر العشرات من أولياء الأمور أمام مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشتركة بمنطقة الدقي، دون ارتداء كمامات، مطالبين بضرورة السماح لهم بدخول المدرسة، الأمر الذي رفضه بشكل تام مدير المدرسة، والذي خرج ليؤكد لهم أنه لابد من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافات آمنة لعدم انتقال العدوى.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور أنهم جاءوا اليوم من أجل التأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم، إلى جانب مرافقة الأبناء الصغار.

ويقول "محمد عبد الحي" (ولي أمر) إنه جاء بطفله الأصغر نظرًا لأنها المرة الأولى التي يذهب فيها إلى المدرسة، موضحًا: "داخل سنة أولى، وعايز أطمن عليه، وأعرف هيقعد فين ومين هيكون المدرس بتاعه، وده من حقي".

ويمسك "أحمد عيسى" (ولي أمر)بطرف الحديث، مشيرًا إلى أن التجمع أمام أبواب المدرسة بهذا العدد يشير إلى عدم إدراك أولياء الأمور خطورة الموقف: "مكنتش أتوقع إن هيكون فيه كل العدد ده، جيت أجيب ابني عادي وأمشي، لكن مش هقف في الزحمه دي، مش عايز اتعدي".

ويقول مصطفي أحمد (ولي أمر)، إن اليوم يعد هو الأهم بالنسبة له هذا العام وذلك لأن نجله يذهب للمرة الأولى إلى المدرسة: "جيت معاه مينفعش ييجي لوحده، وعملت كدة مع اخواته السنين اللي فاتت، وشاري له كمامة وقناع واقي".

وينطلق اليوم الأحد العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، بعد أن بدأ عدد من المدارس أمس السبت.

وبدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحى بالمدارس، منوهة بأن هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.