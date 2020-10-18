طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 33

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون يكون معتدلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس مائلا للحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون مائل للحرارة في شمال الصعيد وحارا في جنوب الصعيد.

وقدَّم البرنامج درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 33 والصغرى 23، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 32 والصغرى 28، دمياط العظمى 32 والصغرى 28، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22، السويس العظمى 35 والصغرى 25، العريش العظمى 33 والصغرى 25، طابا العظمى 35 والصغرى 24، سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 16، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 30، الغردقة العظمى 38 والصغرى 29.

الأرصاد تناشد المواطنين: البسوا صيفي.. الملابس التقيلة مش قبل شهر

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أننا ما زلنا في بدايات شهر الخريف وسيستمر حتى 20 من ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول معدلاتها الطبيعية حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وما زال شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ أثناء الليل وأصبح هناك فرق بين درجات الحرارة بالنهار والليل فيما يقرب عن 12 درجة مئوية، وذلك يشعرنا بنسمات البرد أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى انخفاض نسبة الرطوبة مما يشعرنا باعتدال الأحوال الجوية خلال النهار مع توقع باستقرار حالة الطقس الفترة المقبلة.

وناشدت الهيئة المواطنين في الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية، "مش هنلبس تقيل قبل شهر يعني في نص نوفمبر"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.