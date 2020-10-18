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محمود مسلم

"سعفان" يبحث سبل تقديم الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

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الوطن
10:56 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعًا بديوان عام الوزارة مع بعض قيادات الوزارة لبحث أوضاع فئات العمالة غير المنتظمة مختلف القطاعات، موجهًا بتوفير جميع السبل لتقديم الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

كما وجه وزير القوى العاملة، بالتواصل مع شركات التأمين لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة  كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم ، بدون تحميل العمالة أي تكاليف.

وأكّد ضرورة متابعة مديري المديريات فئات العمالة غير المنتظمة في قطاع الصيد والزراعة، وبدء العمل على إدخالهم في منظومة الرعاية التي توفرها الوزارة، وحصر العمالة الموجودة في تلك القطاعات سواء كانوا عمال يومية أو أصحاب لمراكب الصيد العاملين عليها، مؤكّداً أنَّه في أوقات الأزمات كل هؤلاء العمال سيعانون من التوقف عن العمل ويجب توفير الرعاية لهم.

وشدد على أهمية التعاون مع الجمعيات الزراعية وجمعيات الصيادين ومراجعة القوانين العاملين بها، وتفعيلها، من خلال وزارة الزراعة.

 حضر الاجتماع أحمد جادو المستشار المالي للوزارة، وياسر الشربيني معاون الوزير، ومصطفى عيادة مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالوزارة. 

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