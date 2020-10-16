جامعة بنها تصدر كتيب عن العلاقات الدولية يوجه للسفارات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مكتب العلاقات الدولية بقطاع الدراسات العليا بالجامعة، أصدر تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، كتيب يوضح العلاقات الدولية للجامعة.

وقال "الجيزاوي"، إن الكتيب يشرح تفاصيل الدراسة بالجامعة وكلياتها المختلفة باللغة الإنجليزية، ويأتي ضمن سلسلة من الكتب التي تهدف إلى إبراز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يوجه الكتيب وما يليه من إصدارات أخرى، تتعلق بالعلاقات الدولية للجامعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، ومتطلبات الالتحاق بها؛ لجميع السفارات من أجل التعريف والتسويق للجامعة، وجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

وأشاد الدكتور جمال السعيد، بالمجهود الذي بذل من أجل الخروج بالكتيب بصورة تليق بمكانة جامعة بنها، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

وفي وقت سابق، هنأ رئيس جامعة بنها، الدكتور أحمد طاهر صالح أزار، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، لحصوله على جائزة "شومان للباحثين العرب" 2020، مناصفة عن موضوع "تعليم الآلة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى".

وأعرب "السعيد" عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين، في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وكانت مؤسسة عبدالحميد شومان، أعلنت أسماء الفائزين بجائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب، للدورة الـ38 للعام 2020.

وعن حقل (العلوم التكنولوجية والزراعية)، فاز بالجائزة مناصفة الدكتور أحمد طاهر صالح أزار، من مصر عن موضوع "تعليم الآلة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى".

وتمنح هذه الجائزة، تقديرا لإنتاج علمي متميز، يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية محليا وإقليميا وعالميا، ونشر ثقافة البحث العلمي.

ويتم ذلك ضمن ستة حقول تقرّها الهيئة العلمية للجائزة، وتحدد المواضيع التي تعلن للتنافس في كل حقل، منها: إبراز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.