رئيس جامعة المنوفية يشدد على اتخاذ إجراءات ضد أي طالب لا يلتزم بالضوابط العامة

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، تحية العلم وسط صفوف طلاب كلية التربية الرياضية فى بداية العام الدراسى، مؤكدًا على حرصه كل عام على تحية العلم بين أبنائه طلاب الكلية المتميزة على مستوى الجامعة، موضحًا أنها تضم نخبة على أعلى مستوى من المواهب الرياضية التى تحقق مراكز متقدمة بمختلف التخصصات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب بالعام الدراسى الجديد، والترحيب بطلاب الفرقة الأولى، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد الصحة العامة ووسائل الحماية من انتشار عدوى فيروس كورونا والحرص على سلامة الآخرين للخروج من الأزمة بسلام، وتطبيق كافة القواعد والضوابط التى وضعتها الجامعة مع الالتزام من اليوم الأول بالمحاضرات والمجموعات الدراسية بالكلية، والحضور طبقا للجدول الدراسى الموضوع والتواجد على مسافات بينية والبعد عن التكدس والتزاحم.

وشهد تحية العلم نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية، الدكتور إبراهيم غريب، الدكتور أشرف الخولى عميدا الكلية السابقين، ووكلاء الكلية الدكتور عماد السرسى، الدكتور حمدى وتوت، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وأمين الجامعة المساعد.

على صعيد متصل، تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ونائباه الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الإعلام لمتابعة فعاليات بدء العام الدراسي الجديد بها.

ووجه مبارك التهنئة لطلاب الدفعة الأولى بكلية الإعلام أحدث كليات جامعة المنوفية التى بدأت الدراسة بها واستقبلت الفرقة الأولى، موضحًا حجم المجهودات والاستعدادات التى تمت لتجهيز الكلية على أحدث مستوى لتبدأ بقوة وتمثل نقطة تميز وسط محافظات الدلتا بل وعلى مستوى جميع كليات الإعلام، وماتضمه من استوديوهات متخصصة فى مجالات العمل الإعلامى.

وشدد "مبارك" على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، والحضور طبقًا للمواعيد المعلنة بالجداول الدراسية وارتداء وسائل الحماية اللازمة، مشددًا على إدارة الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى طالب لايلتزم بالضوابط العامة حرصًا على سلامة الجميع.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور عبد الجواد سعيد عميد الإعلام، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.