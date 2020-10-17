عمرها 3 سنوات.. "عاطل" يعذب ابنته حتى الموت في المنوفية

نزعت الرحمة من قلبه وتجرد من مشاعر الأبوة، وعذب ابنته الطفلة، صاحبة الثلاث سنوات، حتى فاضت روحها إلى خالقها ولفظت أنفاسها الأخيرة، تفاصيل جريمة جديدة كشفت عنها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية قبل قليل.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد عبد الله جلال، مساء اليوم السبت، بورود بلاغ إلى مركز شرطة قويسنا، يفيد بقيام شخص يُدعى "ش. أ."، 35 سنة، عاطل، مقيم بقرية "أم خنان"، دائرة المركز، بتعذيب طفلته "ن."، 3 سنوات، حتى الموت.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، وبسؤال الأهل، تبين أن الأب "مريض نفسياً"، وكان يقوم بتعذيب طفلته الصغيرة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة قويسنا، برئاسة المقدم أحمد شمس، من ضبط الأب المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.