21 جنيها للمتر.. متوسط أسعار القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية

قال اللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة فإن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية للتنمية من خلال إنشاء مجمعات صناعية بمساحات مختلفة تتناسب مع كل الأنشطة الصناعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، أنه بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جرى طرح 7 مجمعات صناعية في 7 محافظات مختلفة، هي الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، بإجمالي 1657 وحدة وكل ذلك كمرحلة أولى فقط.

وتابع، أن المرحلة الثانية ستكون في 6 محافظات، حيث جرى مراعاة البعد الجغرافي وتوزيع المجمعات على المحافظات لخلق فرص عمل كبيرة للشباب، مشددًا على أنها مرفقة بكامل المرافق ومساحات مختلفة ومطروحة بنظامي الإيجار والتمليك، بقيمة إيجارية رمزية ونظام التقسيط وكل التسهيلات الممكنة.

وأوضح: "غيرنا سعر كراسة الشروط، حيث خفضناها طبقًا للمساحات، فمثلًا في الإسكندرية والمحلة الكبرى يبلغ سعرها 300 جنيه، و500 جنيه في باقي المحافظات، كما أن التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلبات التخطيط والمبالغ التي تدفع لجدية الحجز جرى تبسيطها بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإيجارية المقدمة مع طلب التخطيط".

ولفت، إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدم تمويلا للمعدات والآلات وغيرها، كما ربط إمكانية التمويل بالبنوك من خلال مبادرة البنك المركزي: "نسقنا مع البنوك بأن تكون اشتراطات التمويل ميسرة".

ولفت، إلى متوسط أسعار الإيجار يبلغ 21 جنيهًا للمتر على مستوى هذه الوحدات طبقًا للمساحات المختلفة، لافتًا إلى أن الأسعار متفاوتة بنسب بسيطة، ويبلغ سعر الإيجار للمتر الواحد 22.59 قرشًا في محافظة بني سويف.