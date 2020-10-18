تشميع مصنعين للحلويات وإعدام 1.5 طن أغذية فاسدة بالزقازيق

قاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، حملة موسعة، اليوم الأحد، للمرور على مصانع الحلويات بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنعيت للحلويات بمركز الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وأحدهما يعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق وتشميع المصنعين، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة.

كما تم إعدام طن و410 كيلوجرامات من المواد الغذائية، عبارة عن حلويات وهوالك إنتاج حلويات ومواد خام، وأواني بها صدأ، وتم سحب 9 عينات أغذية، وإرسالها إلى المعامل المختصة لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور "مسعود" إن الفرق الطبية بحملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض "الالتهاب السحائي"، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، قامت بتطعيم 18 ألف و690 طالباً، خلال اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم 505 آلاف و152 طالباً ضد "الالتهاب السحائي"، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، بالإضافة إلى تطعيم 377 ألف و586 طالباً بالتطعيم الثنائي، للصفين الثاني والرابع الابتدائي.