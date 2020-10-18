وزير التعليم ينشر جداول حصص مواد "المجموع" من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية المواد داخل المجموع من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد شوقي، أن هذه القناة يتم بثها على "النايل سات"، و"كما قلنا سابقا سوف يبدأ إرسال قناة موازية لمقررات السنوات الأولى حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر إن شاء الله، وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر 2020".