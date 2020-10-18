عبدالغفار: بدء التجارب الأولى للقاح كورونا على الإنسان خلال أسبوعين

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير أكثر من لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "نحن الآن في مرحلة الحصول على الأوراق الرسمية والموافقات من قِبَل الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، الخاصة بتحضير العينات الأولية للاستخدام الإنساني أو للتجارب الإكلينيكية في المرحلة الأولى".

وتابع: "مع بداية المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية والتجارب على حوالي 10 إلى 15 فردًا في ناس قالوا إنهم هيتبرعوا بالخضوع للتجارب، وإحنا في مرحلة إن المكان الذي يجهز ويتم معاينته من قبل الجهات المعنية عشان تدينا التصريح لتصنيع العينة الأولية خلال أيام قليلة، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى للقاح، وبعدها سنعلن عن المتبرعين للمراحل الأولى والثانية والثالثة".

وكشف مصدر بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز انتهى من جميع الأوراق المتعقلة بملف اللقاح، مشيرًا إلى أن التأخير حتى الآن في بدء التجارب يرجع إلى انتظار الموافقة النهائية لهيئة الدواء المصرية، قائلًا: "هيئة الدواء استلمت التقرير، ونحن في انتظار ردها، وأول ما يتم الرد سيتم البدء فورًا وجاهزين لبدء التجارب".

ولفت المصدر، إلى أن 25 أكتوبر الجاري أقصى موعد لبدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن جميع النتائج المعملية للقاح كورونا المصري إيجابية ومبشرة جدًا، مشيرًا إلى أن المركز سيقوم بالإعلان الرسمي لبدء التجارب الإكلينيكة للقاح المصري من خلال مؤتمر صحفي، لتوضيح الخطوات التي سيتم البدء من خلالها في التجارب.