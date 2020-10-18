تحذيرات من انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة.. "بس بلاش تلبسوا شتوي"

يبحث المصريون حاليًا عن أخبار الطقس، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد عن وجود اضطرابات جوبة بداية من بعد غد الثلاثاء، مع احتمالية تساقط الأمطار، ما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الطقس مناسب لارتداء الملابس الشتوية.. ولماذا تحدث هذه الاضطرابات الجوية؟.

هل نرتدي الملابس الشتوية مع اضطرابات الطقس؟

وفقًا لتصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية يوم الثلاثاء، وستبدأ في الانخفاض بداية من يوم الخميس بمعدل 4 إلى 5 درجات فقط.

ونصح "شاهين" المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، حيث إن الانخفاض لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومع ذلك يجب أن يكون هناك حذر من نوعية الملابس خاصة في الساعات الأخيرة من الليل، والأولى من الصباح.

لماذا تحدث اضطرابات الطقس في فصل الخريف؟

وعن أسباب اضطراب الطقس خلال الفترة الحالية، أكد مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأجواء طبيعية ومناسبة لفصل الخريف، موضحًا أن تغير الطقس بداية من الخميس يرجع إلى وجود مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب رياحًا شمالية شرقية محملة بكميات من الرطوبة وبخار الماء، يتزامن معها كتلة هوائية باردة، ووجود هذه الحالة في عمود الهواء يزيد من احتمالية تساقط الأمطار على شمال البلاد.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع الخبراء أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).