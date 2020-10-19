حظك اليوم الإثنين 19-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن علم الأبراج أنه يختص بتقسيم صفات الأفراد إلى إيجابية وسلبية، وذلك وفقًا لدراسة مواقع الشمس والنجوم والكواكب، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات والأحداث غير المتوقعة قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تراجع أورانوس في برجك قد يدفعك لمراجعة نفسك وخبراتك ورؤيتك للأمور وللأشخاص ويساعدك الفلك على الاقتراب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه لأنك قد تبالغ في طلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك بالحماس ويجعلك اليوم مميزا وقد تلتقي اليوم بمن يقدر جهودك وشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

لديك قدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب دراممز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تجد اليوم أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. انتبه ولا تبالغ في عنادك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك بحماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدفعك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للاجتهاد في إدارة نفقاتك وأمورك المهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، تستطيع أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمكن من فرض إرادتك ورغباتك بذكاء وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجنس الآخر!

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وقد تكون بحاجة للهدوء والانعزال قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل لعدم إظهار مشاعرك.. حاول أن تعطي مزيدا من الاهتمام لمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على الدعم بسهولة، وتتواصل جيدا مع من حولك وتتوطد صداقات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك.. فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.