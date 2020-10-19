وكيلة "الشيوخ": المجلس سيعزز من جودة وصياغة التشريعات

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن انتخابها اليوم كامرأة قبطية تنتمي لدائرة انتخابية خارج القاهرة، تحديدًا في الإسماعيلية، ولحزب سياسي غير حاصل على الأغلبية البرلمانية في مجلس الشيوخ، وهو حزب الشعب الجمهوري، وانتخابها وكيلة للمجلس بتلك التركيبة له دلالات جديرة للتأمل ويعد مكسب رائع ويحسب للقيادة السياسية.

وأضافت "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي هيأ المناخ السياسي لمثل هذا الحدث، لافتة إلى أن الصورة الذهنية للبعض إزاء مجلس الشيوخ غير معروفة.

وأوضحت أن الغرفة التشريعية الثانية تعزز من جودة التشريعات وصياغتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والتشريعية على أرض الواقع، خاصة أن البرلمان الحالي أصدر العديد من القوانين، وأحيانا لا يتسع الوقت للتدقيق في تفاصيل صغيرة إزائها.

ولفتت إلى أن الفصل التشريعي الأول للمجلس سيشهد طفرة رائعة على مستوى المجالس النيابية لأنه يضم كوكبة من القامات العلمية الرفيعة لتعزيز جودة التشريعات.