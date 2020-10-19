"أول نكتة وأنا العصفور".. كيف ضلل عبدالله الشريف متابعي فيس بوك وتويتر؟

"عبدالله الشريف"، يوتيوبر إخواني يعمل في كنف تنظيم إرهابي منذ أن فر هاربا من مصر ليقيم في قطر، ولم يرتبط اسمه إلا بالفضائح والتسريبات الجنسية خلال الفترة الماضية.

"الشريف" الذي يمتلك العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يواصل من خلالها نشاطه المزعزع للاستقرار في مصر والدعوة لنشر الفوضى خدمة لمصالح التنظيم الإرهابي ومن خلفه دولتا قطر وتركيا.

اليوتيوبر الإخواني ضلل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية واتخذها ستاراً لنشر الفوضى في مصر

ومن ضمن تلك الحسابات، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "عبدالله الشريف - Abdullah Elshrif"، يتابعها أكثر من مليونين و65 ألف شخص، تظهر معلومات "فيس بوك"، أن تلك الصفحة التي أنشئت في 30 يناير 2013 أي قبل ثورة 30 يونيو بـ5 أشهر، تحمل اسم "الضحك من أول نكتة"، قبل أن يتم تغيير الاسم إلى "الضحك من غير سبب" في 1 مارس 2013، ولتظهر الصفحة باسم مؤسسها عبدالله الشريف في 8 يناير 2016 لتحمل اسم "عبدالله الشريف"، ثم قام في 29 نوفمبر من العام ذاته بكتابة اسمه على الصفحة باللغتين العربية والإنجليزية باسم "عبدالله الشريف - Abdullah Elshrif"، ويوجد حسابان يديران تلك الصفحة الأول في "إيرلندا" والثاني في "قطر".

الشريف رفع أول فيديو على تلك الصفحة عبر برنامج "تراماكول" اعتقد أنه ساخر استخدم فيه اسم "أشرف"، وكانت أول حلقة في الثاني من يوليو 2014 بالتزامن مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وحمل دعوة للنزول للتظاهر.

ثم توالت الفيديوهات عقب ذلك، إلى أن توقف عن رفع فيديوهات "تراماكول" في 16 يوليو 2014، قبل أن يعود من جديد برفع فيديوهات على الصفحة التي حملت اسمه صراحة، في 14 أغسطس 2016 وهو ذكرى فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية ونهضة مصر، وحمل الفيديو عنوان "رابعة" وتحدث عن ذكرياته خلال الاعتصام الذي شارك فيه.

لم يكشف الإخواني "عبدالله الشريف" عن شخصيته الحقيقية في البداية على "فيس بوك"، وعمل على التسلل إلى متابعي موقع التواصل الاجتماعي من خلال "النكت" و"الأعمال الساخرة" قبل أن يرفع القناع عن وجهه الحقيقي، وذلك ضمن مخطط للجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان الإرهابي، من أجل تحصيل أكبر عدد من المتابعين قبل نشر فكرهم بين أوساط المراهقين والشباب الذي كان يبحث عن التسلية والترفيه على تلك المواقع بعيداً عن السياسة.

والأمر نفسه عمله "الشريف" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي أنشأه في 2011 اسم مستعار هو "أنا عصفور".

أما حساب "الشريف" على "يوتيوب"، فبدأ في 19 يناير 2013، وحمل أول فيديو تضمن هجوماً على الإعلام المصري مساندة لتنظيم الإخوان الإرهابي التابع له، قبل ان ينتظم في رفع الفيديوهات، اعتبارا من 23 سبتمبر 2017.

وسبق وتصدر اليوتيوبر الإخواني قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من بوابة التسريبات الجنسية عقب تسريب تسجيل صوتي إباحي لـ"الشريف" يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر.

ولم يكن هذا هو التسريب الجنسي الأول لـ"عبدالله الشريف" بل سبقه تسريب آخر في أبريل الماضي مع فتاة تدعى "ريم"، وشن اليوتيوبر محمد قنديل هجوماً على الشريف الذي لقب بعد ذلك بـ"عنتيل الدوحة"، مشيرا إلى أن عبدالله الشريف مدعي الشرف أرسل صورًا لأجزاء حساسة من جسد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ووعدها بترتيب لقاء في تركيا والحجز لها بفندق وإرسال تذكرة الطيران بهدف إقامة علاقة محرمة معها.

وسبق واعترف الإخواني عبدالله الشريف في تغريدة عبر "تويتر"، بكيفية نشر الشائعات لنشر الفوضى وبث الفتنة، عبر حسابات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلالها كيف أنه "بيهبد"، أي يقوم بترويج معلومات خاطئة، وينشر الشائعات، حسب ألفاظه في "التغريدة"، من أجل خدمة مواقفه ومواقف الجماعة.