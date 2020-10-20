مواقع ولجان الإخوان تتضامن مع أسامة هيكل بعد هجومه على "إعلام بلده"

لأول مرة، تضامن كبير أبداه إعلام الإخوان الممول من قطر وتركيا والذي يبث من الدوحة وأنقرة وأسطنبول، مع وزير مصري، هو أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال الساعات الماضية، بعد موجة الغضب الصحفي التي تفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات هيكل غير المسئولة التي انتقد فيها دور الإعلام المصري.

ووصل التضامن الإخواني مع هيكل إلى مداه عبر موقع "العربي الجديد"، الإخواني، الممول من قطر، والذي يشرف عليه عزمي بشارة مستشار تميم بن حمد، كنوع من الهجوم على الإعلام المصري الذي وجه له هيكل اتهامات غير مسبوقة على لسان مسؤل.

اللجان الإلكترونية للإخوان يستعينون بـ"تدوينات" أسامة هيكل

والموقع الذي وصف هيكل بأنه "كشف الإعلام المصري"، تناول الموقع بعض التدوينات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لمن سماهم بـ"النشطاء"، واللجان الإلكترونية للإخوان، الذين يتضامنون مع أسامة هيكل، وقاموا بإعادة نشر تغريداتهم التي هاجموا فيها الإعلام المصري.

التقرير المنحاز للموقع الإخواني، تبنى دعم هيكل عبر تسليط الضوء على هاشتاج "أحنا مع أسامة هيكل" الذي أطلقته اللجان الإلكترونية للتنظيم الإرهابي.

وكانت موجة غضب بين الصحفيين، فجرتها تصريحات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، التي وصفت بالخاطئة وتساهم بشكل كبير في زعزعة المنظومة الإعلامية، حيث زعم الوزير أن الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، مطالبا بالتفكير في نمط حياة هذه الفئات.

وضجت الصفحات الرسمية للصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" باستغاثات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لوقف ما يفعله "هيكل" في الإعلام.ودخلت على موجه الغضب كل من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وقال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن ما قاله هيكل، "تجاوز فج لدوره ومكانته كوزير إعلام للدولة المصرية، ورئيس تحرير وكاتب صحفى قبل أن يكون وزيراً".

وأضاف أمين صندوق الصحفيين، أن ما يردده هيكل، ويؤكد عليه "يدينه ويشير إلى تقصيره هو فى القيام بدوره كوزير عليه أن يواجه أية أزمات تواجه هذا الإعلام، الذى هو وزيره وتلك الصحافة التى ينتمى إليها فيهاجمها، وينال منها بدلاً من الوقوف موقف المسئول عنها، والمساهمة فى الحل وليس الإيقاع بها" بحسب تعبيره.