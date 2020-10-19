لأول مرة منذ انتشار كورونا.. فتح أسواق الماشية في قويسنا بالمنوفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، موافقة المحافظ، اللواء ابراهيم أبو ليمون، على إعادة فتح أسواق الماشيه، لمدة شهر مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأضافت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، في بيان لها، الي,م، أن موافقة المحافظ شملت إعادة العرض عليه مرة أخرى بعد شهر، علي أن يتم المراجعه كلما لزم الأمر طبقا للموقف الوبائي لانتشار فيروس كورونا . وتعد موافقة محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، هي الأولي لعودة الأسواق بعد توقفها لعدة أشهر بقرار من رئيس الوزراء مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث شهدت محافظة المنوفية تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بفيروس وخضوع المئات للعزل المنزلي .