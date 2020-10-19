أشهر بائع "بطاطا" في المنوفية طالب بكلية دار علوم: "بكسب 100 جنيه يوميا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لطالب بكلية دار العلوم، يعمل بائعًا للبطاطا بمدينة تلا، ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من رواد الموقع بعد علمهم أن الطالب من محافظة سوهاج، قصد محافظة المنوفية بحثًا عن رزقه حتى صار من أشهر بائعي "البطاطا" بمدينة تلا.

"محمد عبدالمطلب" بائع البطاطا الشهير، قال لـ"الوطن" إنه مقيد بكلية دار العلوم، جامعة المنيا، ويعيش في محافظة سوهاج، سافر للعمل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بحثًا عن لقمة العيش، موضحًا أنه يعمل علي عربة بائعًا للبطاطا وقبلها عمل بائعًا للتين الشوكي. وأضاف محمد أنه يعمل وقت الإجازة ليتحصل على مصروفات الدراسة، موضحا أنه من أسرة بسيطة ولا يريد أن يحملهم فوق طاقتهم، فضلا عن رغبته في الاعتماد على نفسه وشق طريقة نحو حياة مختلفة.

وتابع: "وقت الإجازة بطلع اشتغل وبتحصل في اليوم من العمل على مبلغ 100 جنيه والدنيا بتمشي وربنا بيبارك والحمد لله، وبكمل دراستي ومفيش مشاكل وبشكر أبويا وأمي عشان ساعدوني ووقفوا معايا في حياتي" .

ونجحت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، في إبراز العديد من النماذج التي استطاعت كسب تعاطف رواد تلك المواقع ولاقت اهتماما كبيرا من الدولة وعدد من رجال الأعمال، ولعل أبرز تلك الأسماء كان الطالب بائع الفريسكا، والطالبة بائعه التين الشوكي.