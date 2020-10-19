"الأرصاد" تحذر المواطنين من تقلبات الخريف: "إحنا في جو مرض"

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستبدأ من غدٍ الثلاثاء، وتستمر إلى يوم الأحد القادم، بفرص هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية في مطروح والضبعة وسيناء والإسكندرية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن كثافة وغزارة الأمطار ستزيد على هذه الأماكن خلال هذه الفترة وستمتد إلى محافظات شمال الدلتا، وستصل إلى مرحلة السيول في منطقة سيناء.

وتابع، أن الأمطار تتحرك تدريجيًا عبر هذه الأيام وستكون من متوسطة إلى غزيرة بداية من يوم السبت على كل السواحل الشمالية والوجه البحري، وبداية من يومي الخميس والجمعة ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار بمحافظة القاهرة ما بين متوسطة إلى غزيرة على أن تبدأ خفيفة بداية من يوم الأربعاء.

وأوضح، أن درجة الحرارة العظمى ستكون 30 درجة بالقاهرة، أي أنها ستقل بنحو درجتين عن اليوم، وسيكون الانخفاض ملموسًا يوم الخميس، وذلك بشكل تدريجي.

وأشار، إلى أنه ينصح بارتداء الأزياء الخريفية بدلًا من الملابس الصيفية، بسبب انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، وستصل إلى 19 و18 درجة من الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح: "الأمر لن يرتقي إلى الملابس الشتوية، لكن يجب توخي الحذر ومتابعة النشرة بشكل يومي، لأن فترات الخريف فيها تقلبات وارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة .. بالبلدي جو عيا (مرض)".