الأرصاد تحدد 21 محافظة تتساقط فيها الأمطار وتصل لسيول على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من موجة من اضطراب الطقس تبدأ من الغد الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، تتمثل في تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والتي تصل لحد السيول على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتستعرض "الوطن"، المناطق التي تتساقط عليها الأمطار خلال الأسبوع المقبل، من خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

يوم الثلاثاء

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الثلاثاء، إذ تتساقط الأمطار بشكل متوسط على المحافظات الآتي:

السلوم

سيوة

مرسي مطروح

الضبعة

تكون خفيفة على الإسكندرية.

يوم الأربعاء

أما يوم الأربعاء، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق:

السلوم

سيوة

مطروح

الضبعة

الإسكندرية

ومناطق من الوجه البحري

البحيرة كفر الشيخ.

وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

القاهرة

الجيزة

القليوبية

من يوم الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر

تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية على المناطق الآتية:

السلوم

سيوة

مطروح

الإسكندرية

رشيد

دمياط

ومناطق من الوجه البحري:

البحيرة.

كفر الشيخ.

الغربية.

المنوفية.

الشرقية.

مدن القناة:

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد مثل:

الفيوم

بني سويف

المنيا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن" نصح مدير مركز التنبؤات الجوية، الدكتور محمود شاهين باستمرار ارتداء الملابس الخريفية، إذ أنّ الانخفاض لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومع ذلك يجب أن يكون هناك حذر من نوعية الملابس خاصة في الساعات الأخيرة من الليل، والأولى من الصباح.