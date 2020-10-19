رئيس "الأنفاق": المترو ينقل حمولة 15 ألف أتوبيس في الساعة

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مترو الأنفاق يقترب من نقل 2.5 مليون راكب يوميًا في الخطوط الثلاثة الأولى، وذلك في مسار مغلق دون وجود أي تقاطعات سطحية أو إشارات مرور.

وأضاف عصام والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "مترو الأنفاق ينقل 2000 شخص في القطار الواحد، أي أنه ينقل ما ينقل 40 أتوبيس، الذي ينقل 50 شخصًا فقط بحد أقصى، ونتحدث عن 300 رحلة يوميًا، أي أن المترو ينقل في الساعة ما ينقله 15 ألف أتوبيس".

وتابع: "المملكة العربية السعودية شهدت افتتاح مترو الأنفاق حديثًا، والإمارات تستخدمه، كما أن قطر ستستخدمه أيضًا، لكن مصر هي الدولة الرائدة في هذا المجال، وتمتلك أكبر شبكة مترو أنفاق في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا".

وأشار، إلى أنه حتى عام 2014 كان حجم الاستثمارات في مترو الأنفاق كان 33 مليار جنيه وذلك خلال 40 سنة، لكنها زادت منذ 6 سنوات حتى عام 2023 لتبلغ 228 مليار جنيه، بما يبلغ 40 ضعفًا، كما أن هذا المبلغ سيزداد ليبلغ نحو 512 مليارات جنيه بحساب الاستثمارات في القطار السريع.

وأوضح، أن الدولة المصرية تتحمل تكلفة إنشاء الخطوط كاملة، على مستوى المحطات والسكك الحديدية وأنظمة التشغيل والإدارة والقطارات: "المواطن مش بيتحمل قرش، وثمن التذكرة يوجه للتشغيل والصيانة التي تتكلف 4.5 مليارات جنيه سنويًا، وبعد زيادة هذه الأسعار قل هذا المبلغ ليصل إلى 2.5 مليارات جنيه، وهذا يعني أننا ندعم تذكرة مترو الأنفاق بـ40%".