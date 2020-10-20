مرشحة "الوطنية" بالجيزة والصعيد: القائمة تضم أطيافاً سياسية متجانسة

قالت النائبة مايسة عطوة، المرشحة لانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، إن أهم ما يميز قائمة «من أجل مصر» أنها جمعت فى تشكيلها خليطاً رائعاً من كافة القوى والأحزاب السياسية والأطياف والاتجاهات، وحافظت على أهم المكتسبات التى حققها المرأة والشباب، والفئات الأخرى التى كانت مهمشة فى السابق.

كيف ترين ترشحك ضمن أسماء القائمة الوطنية؟

- بلا شك أشعر بسعادة كبيرة وشرف أكبر أن يختارنى حزب «مستقبل وطن» الذى أنتمى إليه ضمن المرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى مسئولية كبيرة تمثل تحدياً خاصاً بالنسبة لى، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن دائماً، فى صالح خدمة الوطن والمواطن.

من وجهة نظرك ما أهم ما يميز القائمة الوطنية؟

- أهم ما يميزها أنها جمعت فى تشكيلها خليطاً رائعاً من كافة القوى والأحزاب السياسية والأطياف والاتجاهات المختلفة، كما أنها حافظت على أهم المكتسبات التى تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، سواء لتمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى التى كانت مهمشة فى السابق، وهذا بكل تأكيد شىء إيجابى جداً يجعلنا نشعر بطمأنينة، حيث إن القائمة تعبّر عن كافة فئات وأطياف المجتمع، ما يُبشر بإيجابية سير الحياة السياسية فى مصر.

كنتِ من قبل نائبة ممثلة للعمال وحالياً شخصية عامة فى انتخابات مجلس النواب المقبل.. هل ستظلين بين صفوف العمال؟

- فعلاً كنت وسأظل فى صفوف العمال، وشرف لى أننى نائبة عن عمال مصر وأهتم بقضاياهم والملفات والقوانين والتشريعات الخاصة بهم، ولن يتغير الأمر حتى وأنا شخصية عامة، لأن ما يشغلنى أولاً وأخيراً هو عمال مصر البسطاء والفئات الأكثر احتياجاً الذين يحتاجون دائماً لمن يسلط الضوء عليهم ويتحدث عن مشكلاتهم ويهتم بها، فالعمال هم الذراع اليسرى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وهم من تحملوا مشقة السبع سنوات إصلاح، ودورى أن أظل بينهم لرد الجميل لهم بتصليح سلبيات بعض القوانين التى أفرزت سلبيات أضرت بفئة العاملين بالقطاع الخاص، وهو قطاع يشمل ملايين العمال، فلا بد من توفير مناخ وظيفى ملائم حتى يتم تحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص.

حال فوز القائمة.. ما أبرز ملفاتك وأولوياتك فى مجلس النواب المقبل؟

- أسعى لإصلاح قوانين: التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وقطاع الأعمال، وكذلك قانون العمل الذى يشغل قطاعاً عريضاً من العاملين وهم موظفو القطاع الخاص.

المرأة نالت حقوقها في عهد الرئيس السيسي وتحتاج أن تعمل على تطوير نفسها وزيادة الرغبة في الوصول إلى أهدافها

المرأة تواصل التقدم فى عهد الرئيس السيسى.. من وجهة نظرك ماذا ينقصها حتى الآن وتحتاجه؟

- حققت المرأة الكثير من الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى، ولكن يظل الإحساس بالأمان ومداومة الدعم فى كل المؤسسات أكثر الأشياء التى تحتاجها المرأة باستمرار، لأن الحقيقة لولا دعم الرئيس كنا عشنا فى تراجع شديد من التمكين للمرأة والشباب، وكذلك تحتاج المرأة أن تعمل على تطوير نفسها وزيادة الرغبة فى الوصول إلى الهدف.

قبل أن تكونى نائبة.. أنتِ فى الأساس امرأة وزوجة وعليك مهام حياتية.. كيف استطعتِ أن توفقى كل هذه الأمور مع بعضها؟

- التوفيق والنجاح فى البيت والعمل، هذا هو التحدى الحقيقى الذى عشت فيه على مدار سنين عمرى كله، وهو الحفاظ على حقوقى وواجباتى وعدم التقصير فى حق أى منها، وبالفعل بحمد الله نجحت، ولذلك أنا هنا اليوم.

رسالتي للمواطنين

على المواطنين أن يقوموا بدورهم تجاه الوطن، ورسالتى الدائمة لهم فى كل الاستحقاقات الانتخابية هى ضرورة النزول والمشاركة ليس المهم من تختار، ولكن الأهم قيام المواطن بدوره على أكمل وجه واختيار من يمثله.