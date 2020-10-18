اليوم.. بدء "الصمت" في 14 محافظة.. والمرشحون يكثفون الدعاية.. و"الوطنية" تحذر من الخروقات

تبدأ اليوم، فترة الصمت الانتخابى، فى انتخابات مجلس النواب داخل محافظات المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة، هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح»، والمقرر بدء التصويت بها للمصريين بالخارج الأربعاء المقبل، حيث شهدت الساعات الماضية تكثيف المرشحين لدعايتهم الانتخابية، أملاً فى جذب أصوات الناخبين فى اللحظات الأخيرة قبل دخول مرحلة الصمت.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحى مجلس النواب من خرق فترة الصمت الدعائى، مؤكدة أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية بالمحافظات ستقوم برصد أى خرق لفترة الصمت الدعائى، التى تسبق عملية التصويت بالانتخابات، وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تعاقب المادة 68 بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحدّدة.

وفى الجيزة اشتد الصراع، والمنافسة الشرسة فى دائرة الجيزة والدقى والعجوزة، التى يطلق عليها دائرة المشاهير قبل ساعات من إعلان الصمت الانتخابى بين رجال السياسة والمال والأعمال بعد اتساع نطاق الدائرة ودخول السباق مرشحين من الوزن الثقيل، لتشتعل الأجواء مبكراً بتحرك أنصار المرشحين فى جميع أنحاء الدائرة، فى محاولة للحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بالمناطق الشعبية، التى تتميز بالثقل الانتخابى، واستعان المرشح المستقل محمد أبوالعينين بالفنان الشعبى «حسن شاكوش» لعمل أغنية لحملته ذكر فيها أعماله التى قام بها لإشعال حماس الناخبين بالتصويت لصالحه فى الجولة الأولى المقرر إجراؤها يوم 24 من الشهر الحالى.

وفى الفيوم، اشتعلت المنافسة بين المرشحين فى الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، قبل بدء الصمت الانتخابى، حيث قام مجهولون بتمزيق لافتات وملصقات ودعاية اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب المرشح المستقل.

وقال «عزيز» فى تصريحات لـ«الوطن» إنّ ما حدث هو أفضل دعاية انتخابية له على الإطلاق، وبدلاً من أن تتسبّب فى إلحاق الضرر بحملته الانتخابية عبر تقطيع البانرات قبل بدء فترة الصمت الانتخابى وعدم تمكنه من عمل غيرها وتعليقها، إلا أنّه استفاد كثيراً من الواقعة، التى أكسبته عطف المواطنين الذين تضامنوا معه.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ4 فى محافظة أسوان، «أسوان - دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، تحركات مكوكية للمرشحين الـ84 الذين يخوضون انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، خاصة مرشحى أحزاب «مستقبل وطن والشعب الجمهورى والعدل وصوت الشعب» والمستقلين، الذين يتوافدون على مدار اليوم على الدواوين والمضايف والجمعيات الأهلية الخاصة بالقبائل وكبار العائلات وعقد كثيرون مؤتمرات جماهيرية خاصة فى المناطق المحيطة بهم وبأنصارهم.

ويكثف المرشحون الدعاية الإعلانية والإعلامية فى ميادين وشوارع المحافظة الرئيسية، بجانب الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «واتس اب»، للوصول إلى المئات من الناخبين ولمن له حق الانتخاب، حيث يعرض المرشحون برامجهم الانتخابية ووعودهم الانتخابية والسيرة الذاتية على مواقع التواصل الأقل تكلفة والأكثر انتشاراً.

وفى أسيوط، كثف المرشحون لانتخابات مجلس النواب من جولاتهم لكسب تأييد العائلات فى الانتخابات القادمة قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى، من خلال تنظيم جولات وزيارات للعائلات وعقد المؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، حيث شهدت مدن وقرى المحافظة تحركات مكثفة للمرشحين الذين يبلغ عددهم 162 متنافساً على 12 مقعداً فردياً.

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وشهدت محافظات المرحلة الثانية، تحركات مكثفة للمرشحين، ففى دمياط، حولت النائبة الدكتورة غادة صقر والمرشحة لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى التى تضم «مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ» ومدينتى «دمياط الجديدة ورأس البر» حفل خطوبة بكفر البطيخ إلى دعاية انتخابية لها حيث أخذت الميكروفون وعرّفت نفسها للمواطنين متحدثة عن خوضها للانتخابات البرلمانية، طالبة دعم أهالى المركز الذى يعد واحداً من المراكز التى يحرص أبناؤها على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، ويعد الأكثر تصويتاً، ثم بعد الانتهاء من حديثها احتفلت مع العروس بالخطوبة هى والحضور، وقامت رسامة حناء بالرسم على يد غادة صقر خلال وجودها فى حفل الخطوبة، كما التقطت صور سيلفى مع طفل لا يتخطى العامين وهو يبكى وهى تضحك وتلهو معه.

وفى القليوبية، التقى المرشح أدهم محمد عطية، المرشح المستقل بدائرة كفر شكر، أصحاب الهمم من الصم والبكم، واستعان خلال اللقاء الذى وصفه المشاركون فيه بالمؤتمر «الصامت» بمترجم إشارة، مؤكداً تبنّيه مشكلاتهم وآمالهم وطموحاتهم، سواء تحت قبة البرلمان فى حال توفيقه ونجاحه فى الانتخابات أو لا.

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وقال خلال اللقاء إن «ذوى الهمم على رأس أولويات برنامجى الانتخابى، فهم أصحاب حق ولهم حقوق علينا، وسأسعى إلى حل أى مشكلة تواجههم وسأقف خلفهم لدعمهم، سواء وُفقت فى الانتخابات أو لم أوفق»، مضيفاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم، وهو شىء جيد للغاية من القيادة السياسية.

من جانبها، كلفت وزارة الأوقاف الدكتور سيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، بتقديم شكوى لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، ضد فتحى عبدالسلام أبوزينة، شيخ معهد أزهرى سابق بالمعاش ومرشح للانتخابات الحالية لصعوده المنبر، بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة، وقررت الوزارة إنهاء عمل الشيخ على عبدالكريم من العمل بالتفتيش الذى مكن المرشح من المنبر، وعودته إماماً مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقله إلى محافظة المنيا، لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة فى أى حملة انتخابية، أو الدعاية لأى مرشح، تحت أى ظرف من الظروف، وبأى صورة من الصور.

وتابع «جمعة»، فى تصريح له، أنه «حفاظاً على هيبة الإمام ومكانته، ودفعاً للزج بالمساجد أو العاملين بها فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصاً على عدم استغلال الدين أو علمائه فى غير مهمتهم السامية، نؤكد على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة فى أى حملة انتخابية أو الدعاية لأى مرشح تحت أى ظرف من الظروف وبأى صورة من الصور». وطالب «جمعة» الأئمة بعدم السماح لأىٍّ من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها فى الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك.