إلغاء الإجازات ورفع حالة الاستعداد تحسبا للتقلبات الجوية في البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياه الشرب" ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.

وطالب بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، فضلاً عن تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بمحطات الصرف الزراعي، وكذا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأصدر المحافظ توجيهات بالتأكيد على جميع المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي، ودخولهم الفصول فور وصولهم، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أية تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، وكذا أعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهربائى عن المدارس والمبانى الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال الامطار الغزيرة.

أتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة، لاحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار كثيفة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.