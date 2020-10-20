وزير المالية يطمئن أصحاب الاقتصاد غير الرسمي: "محدش هيقرب لكم"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 50% من الاقتصاد المصري غير رسمي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تكون أكبر أو أقل.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "أصدرنا مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وهدفنا تشجيع هذا الاقتصاد على التقدم والتحول إلى اقتصاد رسمي".

وتابع، أن المنخرطين في الاقتصاد غير الرسمي قلقون من التعامل مع أجهزة الدول لأنهم يخشون الضرائب والجمارك والمياه والكهرباء: "بنقولهم تعالوا وسجلوا، ووفرنا حوافز لهم في مشروع قانون المشروعات الصغيرة، عاوزين يبقى لهم رقم تسجيل ضريبي ومفيش فحص ضريبي ولا أي حاجة خالص".

وأوضح: "سنوفر لهم تمويلًا منخفض التكلفة وسنعفيهم من معظم الرسوم التي تدفع في المشروعات وسنسقط الضرائب التي كانت مستحقة عليهم.. محدش هييجي جنبك".

وأشار، إلى أنه يجرى كتابة اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن الدولة ستسهل لهم العمل بطريقة منتظمة وأسلوب مبسط وسيحصلون على مزايا منها المعاش لهم والتأمين الصحي.