بالكهرباء والحرق.. الطفلة "ملك" تفقد حياتها على يد خالتها وزوجها

تمكنت مباحث القاهرة من كشف غموض العثور على جثة طفلة في العقد الثاني من عمرها، داخل جوال في منطقة صحراوية بالقطامية.

وتبين أن خالة الضحية وزوجها وراء جريمة قتلها، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، والتحفظ على الجثة في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة داخل جوال في إحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية وفي العقد الثاني من عمرها وترتدي كامل ملابسها.

وتبين وجود آثار تعذيب وحرق وصعق بالكهرباء، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، أنها تعرضت للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء والحرق بالنيران، وتم الكشف عليها وتبين أنها عذراء.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لكشف هوية المجني عليها، وتوصل فريق البحث إلى أن الطفلة تدعى "ملك" تبلغ من العمر 13 سنة، ومقيمة مع خالتها وزوجها في دائرة القسم، بعد تزوج والدها ودخول والدتها السجن في قضية مخدرات.

كما توصلت المباحث إلى أن خالتها وزوجها يتاجران في المخدرات وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا أن المجني عليها تقيم معهما، وشاهدتهما أثناء تخزين وبيع المخدرات داخل الشقة، وبعد التعدي عليها بالضرب من خالتها هددتهما بإبلاغ الشرطة عنهما، وأكدا أنهما قاما بتعذيبها لعدم الإبلاغ عنهما وماتت أثناء التعذيب ووضع جثتها في جوال وإلقائه في منطقة العثور عليه، وتركا الشقة وذهبا للإقامة في منطقة الهرم حتى تم ضبطهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.