"التضامن" تدرب العاملين بـ26 مركز إغاثة على التعامل مع أزمات السيول

أجرت وزارة التضامن الاجتماعى، نماذج محاكاة لسيناريوهات أزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى مثل الشباب والرياضة، والصحة، والنقل، والتموين، وذلك لتجويد الأداء حال وقوع أزمة.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أنه تم تدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع سيناريوهات حدوث سيول لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ، وأيضاً التأكد من صلاحية المهمات بمخازن الإغاثة بجميع الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر.

وأكدت "التضامن"، أن لديها 26 مركز إغاثة تضم كل المهمات، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين وتأهيليهم لمواجهة أى ظروف، علاوة على التدريب على توفير الخيام والبطاطين والإعاشة اللازمة للمضارين وكيفية التعامل وقت حدوث الأزمة، بخلاف غرفة العمليات المدعمة بخريطة كبيرة للتعامل مع الأزمات وتوقعات أماكن حدوثها.

الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الهلال الأحمر المصري إحدى الجمعيات الوطنية التي تعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الوزارة، وتتضمن مهامها الاستعداد الجيد من خلال تجهيز فرق للطواريء ومخازن استراتيجية من المواد الإغاثية لاستخدامها حين الحاجة، كما تقوم هذه الفرق بالتواصل أيضا مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة توقعات الأرصاد لأي سيول أو تقلبات جوية محتملة.