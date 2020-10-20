نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة ودمياط الجديدتين

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين، رافقه خلال الزيارة مساعده المهندس كمال بهجات، ووفد من قيادات ومسؤولي الهيئة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينتين.

وتوجه "عبدالمطلب"، عمارة والوفد المرافق له لمدينة دمياط الجديدة، حيث بافتتاح الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة بالمدينة، ثم تفقد منطقة تنفيذ عدد 73 عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة 33 بالحي السادس.

وأوضح أنَّ الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة مقام على مساحة 2.65 فدان، وهناك أيضًا الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال الجامعة علي مساحة 4.8 فدان جار دفع العمل به للانتهاء من تنفيذه قريبًا، مشيرًا إلى أنَّ كل موقف مكون من مسجد، مظلات ميكروباص، مظلات ميني باص، مظلات ركاب، محلات، مبني إداري.، مضيفًا أنَّ جهاز المدينة لن يدخر جهدًا في سبيل تنفيذ المباني الخدمية والعمل على زيادتها لخدمة سكان المدينة.

واستهل "عمارة"، والوفد المرافق له زيارته بمدينة المنصورة الجديدة بعقد اجتماع مع مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة لتأكّيد سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها، أعقبه تفقد مشروع تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذي للكليات الجاري تنفيذها، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر لـ196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية، وتجول كذلك بمنطقة الفيلات التي يتمّ تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدة، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث بلغت نسبة تنفيذ الكورنيش بطول 4.2 كم نحو 94%، ويضم الكورنيش "ممشى، كافتريات، برجولات، مقاعد ، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال".

من جهته، أوضح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنَّ الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، التي تضم 58) عمارة بإجمالي 1392 وحدة سكنية.

وأضاف أنَّه تمّ أيضًا تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أنَّ محطة تحلية مياه البحر، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانًا، باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنَّه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة مثل 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبني جهاز المدينة، 3 مساجد، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم، المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/ يوم.