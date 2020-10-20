ضبط 4 أكياس دم منتهية الصلاحية وتشميع عيادة أسنان في الزقازيق

شنت إدارتي العلاج الحر ومكافحة العدوي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، تمكنت من ضبط 7 أكياس دم معدة للاستخدام، منهم 4 منتهية الصلاحية، بمعمل داخل مستشفي خاص بالمدينة، بدون استيفاء الاشتراطات الصحية، وبمكان غير مصرح بتواجد الدم داخله.

كما ضبطت الحملة عيادة أسنان داخل المستشفي، تعمل بدون ترخيص، وحرزت أكياس الدم، وشمعت العيادة بكامل محتوياتها، وتحرر محضرا حيال المخالفات المضبوطة، برقم 3985 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة ثان الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية، لمراقبة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، ومكافحة العدوى، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك، بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

وفي يوم 13 أكتوبر، أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الشرقية، بمشاركة مفتشي العلاج الحر في الإدارة الصحية بمركز فاقوس، عن ضبط كمية من أكياس الدم و"البلازما"، منتهية الصلاحية، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة فاقوس.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تمكنت من ضبط 2 كيس دم، و4 أكياس بلازما، تبين أنها منتهية الصلاحية، وحرزت المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة بشأن المخالفات المضبوطة، بأرقام 6913 و6914 لسنة 2020، جنح مركز شرطة فاقوس.