التعليم: قناة جديدة للطلاب من الأول حتى الثالث الابتدائي منتصف نوفمبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، تسير بشكل طبيعي في جميع المدارس على مستوى المحافظات، دون أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، وذلك في ثالث أيام العام الدراسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، لـ"الوطن"، أنّ هناك متابعة لكل كبيرة وصغيرة داخل المدارس، من خلال غرفة العمليات المركزية المتصلة بغرف العمليات الموجودة بجميع المديريات التعليمية في المحافظات، موضحا أنّ جميع أدوات التعقيم والتطهير موجودة في المدارس للوقاية من كورونا.

وكشف شوقي، عن انطلاق قناة جديدة لتغطية حصص الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الابتدائي يوم 15 نوفمبر المقبل، مؤكدا أنّ هذه المجموعة من التلاميذ يحضرون فى المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي فإنّ القنوات التعليمية تمثل خدمة مساعدة لهم وليست أساسية، كما هو الحال في الصفوف الأخرى، فضلا عن أنّ القنوات التعليمية الجديدة أحد السيناريوهات البديلة التي يمكن اللجوء إليها حال حدوث موجة ثانية من كورونا.

ودعا وزير التربية والتعليم، تلاميذ الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، لمشاهدة الدروس التعليمية على قناة "مدرستنا" مع ملاحظة الآتي:

1ـ تغطي هذه القناة كل الحصص للمواد داخل المجموعة للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الاعدادي".

2ـ بدأنا الحصص بـ"اللغة العربية" لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم.

3ـ نضيف الحصص لـ"العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

4ـ تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر المقبل، لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، مؤكدة أنّ خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا، وجاءت الخطة كما يلي:

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.