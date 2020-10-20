تنفيذ مناورة للتعامل مع السيول المحتملة في القليوبية

نفذت الأجهزة المحلية والتنفيذية، بمجلس مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، مناورة بالمدينة استعدادًا لحدوث سيول والتعامل معها أثناء الأزمات والكوارث التي تشمل حدوث حريق، سيول، ماس كهربائي، وذلك بالاشتراك مع قوات الأمن، والإسعاف، ومياه الشرب والصرف الصحي والدفاع المدني، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس المدينة.

وقال اللواء هشام رفعت، في تصريحات اليوم، إنه جرى التأكد من صلاحية تشغيل بالوعات الصرف استعدادًا لفصل الشتاء، ومواجهة أي طوارئ أو أزمات في موسم الشتاء، موضحًا أنه جرى نجاح الأجهزة المعنية في التعامل مع أي مشكلات قد تحدث وخصوصًا في سرعة الاستجابة والتعامل مع أي بلاغ يحدث.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طوارئ قد تحدث في موسم فصل الشتاء، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على أرواح وحياة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر مرتقبة.

في وقت سابق قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار موسم 2020/2021.

وكشف مجاهد أنه بلغ إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدات بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم.

فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحي 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف، "قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق".

وأشاد "مجاهد"، بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأوضح "مجاهد"، أن تلك الاستعدادات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتي تتمثل في تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.